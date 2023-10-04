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Специалисты Консультативно-диагностического центра продолжают выездную работу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Выездная работа медицинских специалистов – одни из основных приоритетов национального проекта «Здравоохранение». Чтобы квалифицированная помощь стала ближе, сотрудники Консультативно-диагностического центра выезжают в районы края. На прошлой неделе они работали на базе Шипуновской ЦРБ.

Осмотр пациентов вели несколько специалистов – невролог, онколог-маммолог, эндокринолог и врач функциональной диагностики. За день к ним обратились 96 человек. Из них на приеме у эндокринолога побывали 16 человек, у невролога – 16, у онколога-маммолога – 20, ЭХО сердца прошли 22 пациента. По итогам осмотра на дообследование направлен 21 пациент.

Комплексные бригады узких специалистов выезжают в районы края на регулярной основе по заранее утвержденному графику, ознакомиться с которым можно по ссылке https://zdravalt.ru/population/vyezdnaya-rabota/grafik-vyezdnoy-raboty-meditsinskikh-organizatsiy-2-i-3-urovney-v-rayony-kraya-na-oktyabr-2023-goda.php Состав врачей формируется по заявке центральных районных больниц. 9 октября врачи Консультативно-диагностического центра будут вести прием в Славгородской ЦРБ.

Напомним, что решение усилить выездную работы было принтяо в марте текущего года. За это время мобильными медицинскими бригадами медицинских организаций 2 и 3 уровня осуществлено более 70 выездов в районы Алтайского края. Мобильный маммограф и флюорограф выезжали более 90 раз. Консультирование проведено 5500 пациентам, впервые выявлены заболевания у 300 осмотренных. 540 человек направлены на дообследование в медицинские организации 2 уровня, 354 человека – в медицинские организации 3 уровня. На госпитализацию в медицинские организации 2 уровня направлены 75 человек, в медицинские организации 3 уровня – 92 человека.

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