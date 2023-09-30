Специалисты ТФОМС и СМО приняли участие в мероприятиях «Социального десанта», направленного на оказание поддержки участникам СВО

Тема социально-значимого проекта «Социальный десант» – «Оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям». Это важное социальное мероприятие проходит в крае ежемесячно. Его участниками стали представители Топчихинского, Калманского, Ребрихинского районов края.

С целью оказания методической поддержки специалистам в муниципальных образованиях края, ответственным за данное направление, в работе «Социального десанта» принимают участие все ведомства и учреждения социальной сферы края, НКО, предоставляющие социальную, медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь участникам СВО и их семьям. Мероприятия десанта в с. Топчиха были одновременно развернуты в нескольких форматах и включали в себя обучающий семинар, работу информационной площадки, проведение личного приема граждан, посещение семей, участников СВО, подведение итогов.

В ходе семинара выступающие подробно осветили ряд актуальных вопросов: о деятельности Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Алтайскому краю, об организации оказания медицинской помощи лицам, выполнявшим задачи в ходе СВО, об оказании сопровождения участников СВО, в том числе о социально – психологической помощи участникам СВО и их семьям, о предоставлении мер государственной поддержки участников СВО, имеющих инвалидность, об установлении инвалидности военнослужащим, получившим травмы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки участников СВО и членов их семей, предоставляемой в денежной форме, о реабилитации участников СВО и другие актуальные темы.

Отмечено, что оказание медицинской помощи участникам СВО в Алтайском крае носит комплексный характер, а вопросы медицинского обеспечения лиц, принимавших участие в боевых действиях, их обеспечение специализированной, высокотехнологичной и реабилитационной помощью находится на постоянном контроле. В Алтайском крае на базе Госпиталя ветеранов войн открыт специализированный центр реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. В крае разработан регистр ветеранов боевых действий, куда, в том числе вносятся данные участников СВО, с тем, чтобы систематизировать оказание медицинской помощи, анализировать и отслеживать качество и полноту предоставления необходимого объема по каждому участнику СВО в комплексе от необходимых обследований, лечения и последующей реабилитации.

На личном приеме участники СВО и члены семей участников СВО смогли задать интересующие их вопросы. Большинство вопросов удалось решить на месте, а проблемы, которые требуют дальнейшей работы, специалисты взяли на контроль для дальнейшего взаимодействия с семьями, чтобы разрешить их.

Все граждане, побывавшие на личном приеме, остались довольны результатом и выражали слова благодарности организаторам данного мероприятия. Также было организовано посещение семей участников СВО по месту жительства, где специалисты выяснили вопросы для дальнейшего их решения.

Подводя итоги, участники «Социального десанта» сделали вывод, что мероприятия такого плана необходимы как для кураторов, так и для участников СВО и их семей.

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