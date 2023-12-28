Стая из 13 собак запугала жителей района переезда в Бийске

Агрессивные животные в Бийске заходят даже в подъезды жилых домов

Жители района переезда бьют тревогу: в округе поселилась стая бродячих собак.

Сами бийчане прозвали ее чуть ли не «бандой». 13 взрослых животных сбились в кучу и теперь пугают всю округу.

С кошек перейдут на человека?

– Я была во дворе, когда услышала, как они подходят. Это уже узнаваемый звук: когда много лап идет по асфальту, – рассказывает Светлана Ртищева. – Смотрю: они несутся. Как раз во двор мужчина заходил, и они – прямо на него. Я по лицу вижу – он не знает, переживет эту встречу или нет.

Дворы на ул. Трофимова Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Жители домов на ул. Трофимова рассказывают, что животные мирно по отношению к людям не настроены. Могут и нарычать. Благо, пока еще ни на кого не напали.

– Но мы же понимаем, что это только до поры. Сейчас еще тепло. Они пищу где-то находят. А когда придут холода, станут совсем злые, – говорит Алексей. – Нельзя же забывать, что собаки пошли от волков, и инстинкт хищника у них есть. А это не какие-нибудь болонки. Это взрослые большие собаки.

Результат такого вынужденного соседства люди уже замечают. В округе стали пропадать кошки. То, что происходит с животными, очевидцы видели своими глазами. У шиномонтажки, что находится рядом, стая уже кого-то растерзала: то ли кота, то ли мелкую собачонку.

Дворы на ул. Трофимова Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Дальше, боятся жители близлежащих домов, стая может пойти и на людей.

То, что животные не боятся человека, – видно. Когда на улице стояло тепло, здесь не закрыли дверь в подъезд. Обследовала его вся стая. То, что в здание собаки заходят как к себе домой, зафиксировали видеокамеры.

– Это было днем. Взрослые на работе. А если бы в это время ребенок в одиночку из квартиры выходил? – возмущаются жители.

Бийчане уверены: повод для беспокойства у них есть. И дело не в нелюбви к животным, чем часто апеллируют зоозащитники. Как раз напротив: жителям домов на ул. Трофимова приходится регулярно отбивать от пришлой стаи «своих» собак.

Янку знает весь двор. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Во дворе живут Найда и Янка, обе стерилизованные. У животных – непростая судьба. Местные приручили их, прикормили, даже пускают в квартиры пожить. А еще недавно вчерашние бродяги даже не подпускали к себе людей. Янку, например, жители нашли в яме. Подростки приманили ее якобы накормить и жестоко избили. Но местному жителю Геннадию удалось вернуть собаке веру в человека.

Дворы на ул. Трофимова Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Сейчас Янка – хранитель территории. Рычать – рычит, но только на чужих. Жители домов рассказывают, что с появление этих животных про их дворы забыли «закладчики» наркотиков. Так что «своих» собак бийчане в обиду не дают.

– Я слышу: вой на улице начался. Выбегаю, а эта стая уже на Янку набрасывается, – рассказывает Геннадий. – Я камнями в них начал кидать, они вроде бы отстали.

Но стая и в своих рядах устраивает настоящие разборки. Начинается это по ночам. Люди рассказывают, что вой стоит такой, что приходится прислушиваться: не загрызают ли там человека.

Это все из-за мусора

Откуда пришли животные – бийчане не знают. В их округе они появились недели две назад. Местные жители уверены: собаки пришли «с горы», из садоводств, до которых всего два километра. Мол, туда люди привозят щенков, наиграются с ними за лето, а когда животинка подрастает – ее выставляют за калитку.

Татьяна Корецкая, председатель садоводства «Медик», рассказывает, что дачники сами страдают от этой стаи.

– К нам на территорию они тоже забегали. Конечно, когда на тебя идет десяток взрослых больших собак – это, мягко говоря, неприятно, – говорит председатель. – Могу сказать точно: это не наши собаки. Это стая к нам точно также приходит. Были жалобы, что животные набрасываются на кошек, буквально ломятся в домики. Мы обращались в службы, чтобы их отловили, но пока не помогло – мы же не может их сами схватить и держать до приезда специалистов.

Татьяна Корецкая рассказывает, что с проблемой бродячих животных в их садоводстве раньше сталкивались. Решать ее пришлось жестко: полный запрет на то, чтобы оставлять еду бродячим собакам.

Голодные собаки. Бийск Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Подкармливать даже щенят в «Медике» теперь табу. Последствия известны – из милой зверушки вырастают настоящие волкодавы, которые впоследствии начинают воспринимать сады как свою личную территорию. Так что с сердобольными кормилицами дело доходило до скандалов. Зато, вроде бы, помогло.

Однако собаки в садоводства теперь приходят со стороны.

– Это несовершенство нашей правовой базы, – уверена Татьяна Корецкая. – Сегодня садоводства обязали ставить контейнеры для сбора мусора. Есть в этих отходах и продукты. Еда привлекает собак. И так будет и впредь, пока они будут находить пищу. Выходом была бы только замена контейнеров на приезд мусоровозов в определенное время и бестарный сбор мусора.

Бояться собак – это нормально

Решение проблемы людям кажется бесперспективным.

– Я знаю, как эта система работает: у нас спросят, где собаки дислоцируются, – говорит Ольга, которую, как и соседей, пугает стая. – А мы не знаем. Мы же не можем их прикармливать, чтобы они у нас во дворе задержались. Это целый мешок в день нужен – нам их не прокормить. Да и даже если одну-две поймают, то их только стерилизуют и сюда же выпустят.

Стая из 13 собак Фото: скрин камеры видеонаблюдения

В управлении ЖКХ советуют обращаться в ведомство с заявлением. Отлов животных в городе проводится по заявкам, по-прежнему этим занимается «Преданность».

– Но если эти животные уже были отловлены, забрать их второй раз с улицы мы не имеем права, – поясняет законодательство Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ.

Что делать в этом случае людям – непонятно. Вопрос остается без ответа.

– Эта система – отлов, стерилизация и возврат на улицу – показала себя несостоятельной, – говорит Ольга Авилкина, ветеринарный врач клиники «Ветпомощь на АБ». – Я знаю, о какой стае идет речь, сама ее видела. И понимаю тех, кто ее боится. Нужно понимать, что стая сама по себе опасна. Если одиночное животное не способно напасть на человека, то в стае оно чувствует себя более уверенно.

На территориях, где поселилась стая, стали пропадать кошки. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Ветеринар говорит: бояться животных, тем более которые сбились в стаю, – это нормально. Что происходит в голове у собаки, не знает никто.

Кстати, если эти животные – бывшие домашние, значит они, скорее всего, не боятся человека.

– Если животное побывало в неволе, оно знает, что ждать от человека, и меньше боится его, чем собака, которая родилась на улице, – поясняет Ольга Авилкина. – И это следствие нашей безответственности. Почему собака оказалась на улице? Ее либо выбросили, либо это щенки собаки, которую не стерилизовали и отпускали на самовыгул. У нас только один выход: идти по пути стран, где введена обязательная регистрация и чипирование животных. Оказалось оно на улице – сразу станет известно, кто хозяин, и он будет привлечен к ответственности.

Сейчас же в итоге заложником ситуации оказывается сам человек. Приюты в Бийске переполнены, умерщвлять животное нельзя, отлов – не работает. Это может привести к тому, что решать проблему люди могут начать самостоятельно. Что это будет: яды, чтобы животные мучились у всех на главах, или отстрел, когда, по сути, пальба начинается прямо посреди города? И то и другое – наказуемо.

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Взято отсюда