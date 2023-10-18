Стали известны подробности экстренной посадки самолета Москва – Барнаул

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Женщине стало плохо прямо во время полета. Бортпроводники и прибывшие к самолету медики скорой помощи не смогли ее спасти

Медики скорой помощи констатировали смерть 50-летней пассажирки самолета, следовавшего рейсом Москва – Барнаул, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел ночью 18 октября. По предварительным данным, во время полета женщина начала задыхаться, из-за чего командир самолета принял решение совершить экстренную посадку.

Бортпроводники проводили необходимые реанимационные мероприятия, однако помочь пассажирке не удалось.

По факту происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР проводится проверка.

Ранее сообщалось, что следовавший рейсом Москва – Барнаул самолет авиакомпании “Аэрофлот” совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Пассажирам пришлось несколько часов ждать вылета в пункт назначения.

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