Стало известно, как будут работать алтайские поликлиники в новогодние праздники

О том, как изменится график работы медицинских учреждений с 30 декабря по 8 января рассказал Минздрав Алтайского края.

Поликлиника.

Неотложная медицинская помощь

Бригады будут выезжать на дом и работать в фильтр-боксах по графику:

с 30 декабря 2023 г. по 02 января 2024 г, 4 января, с 6 по 7 января – с 08:00 до 15:00 .

до . 3, 5, 8 января – с 08:00 до 18:00.

Врачи

Участковые педиатры и терапевты, а также узкие специалисты станут вести прием пациентов 3, 5, 8 января – с 8:00 до 18:00. В эти же дни можно пройти лабораторные обследования, вакцинироваться и сделать перевязки

На время праздников продолжат выдавать льготные лекарственные препараты.

По вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения можно обратиться на телефон горячей линии: 122.

Ранее стало известно, как будет работать почта в Алтайском крае на новогодние праздники.

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Взято отсюда

31.12.2023