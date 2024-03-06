Стало известно, как быстро справиться с депрессией

Физический реабилитолог София Агапова рассказала, что с депрессией можно справиться не только медикаментами, но и движением. Об этом сообщает Lenta.ru.
Стресс. Депрессия.
Многие современные психотерапевты прописывают физическую активность в лечение от депрессии.
Известно, что тренировки заставляют работать симпатическую нервную систему.
У человека с депрессией симпатическая нервная система находится в вялом состоянии. Ее нужно пробуждать, а для этого как раз помогут тренировки.
При этом не нужно изнурять себя тренировками, достаточно работать с собственным весом.
Лучший эффект даст комплекс действий.
Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили, что болеть стало дороже.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
07.03.2024