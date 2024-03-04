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Стало известно, как голодание влияет на организм

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Ученые зафиксировали полезные последствия голодания, сообщает “Лента.ру”.

Стало известно, как голодание влияет на организм

Диета. Похудение.

Оказалось, что в течение длительных периодов голодания в организме происходят изменения, полезные для здоровья.

Так, во время голодания организм меняет источник энергии. Он переходит от калорий в пище к использованию собственных жировых запасов.

Источники энергии переключаются с глюкозы на жир в организме в течение первых двух или трех дней.

Даже в течение трех дней приема пищи после голодания вес остался на прежнем уровне — потеря мышечной массы почти полностью прекратилась, но жировая масса осталась прежней.

Ранее диетолог рассказала о вреде интервального голодания.

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Взято отсюда
05.03.2024

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