Стало известно, какие продуты вызывают мигрень

В список попали колбасные изделия и фрукты, сообщает “Газета.ру”.
Головная боль
По словам специалиста, чаще всего провоцируют головную боль бекон, сосиски, колбасы и ветчина.
Также мигрень вызывают продукты с тирамином в составе. Это соединение приводит к сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением — к пульсирующей головной боли. Такими продуктами стали выдержанные сыры, орехи, красное вино и даже фрукты: цитрусовые, спелые бананы и ананасы.
Еще приступы могут вызвать никотин, алкоголь, кофеин и фастфуд.
Врачи советуют питаться регулярно и сбалансированно, а также не голодать — голод тоже может вызвать мигрень.
Ранее у мужчины завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону.
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Взято отсюда
15.03.2024