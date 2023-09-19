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Стало известно, когда возможен пик заболеваемости коронавирусом в России - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Стало известно, когда возможен пик заболеваемости коронавирусом в России

ГОРНЯК2201 mins

Фото: pixabay.com

В России продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и эксперт рассказал, когда в стране ожидается пик заболеваемости

Рост заболеваемости коронавирусом в России происходит с конца августа – начала сентября, но более-менее явным он будет с начала октября, отметил иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik .

По словам медика, этой осенью число заразившихся достигнет максимума в ноябре, а потом начнет снижаться.

В декабре будет постепенное снижение. На новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости. При благоприятном сценарии мы получим относительно спокойный эпидсезон. Что будет с конца января следующего года, непонятно“, – отметил он.

При этом иммунолог предупредил, что коронавирус продолжает мутировать, поэтому вероятность возникновения более агрессивного варианта инфекции есть всегда.

Все может измениться в начале следующего года, если появится более агрессивный вариант. Сейчас в качестве такого варианта рассматривают “пирола”, это BA.2.86 подвариант “омикрона”, – объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что этот вариант коронавируса уже распространяется во многих странах и отличается большим количеством новых мутаций. И хотя у ученых нет доказательств, что он более опасен, чем предыдущие варианты “омикрона”, его рассматривают как подозрительный.

В завершении Николай Крючков подчеркнул, что наиболее надежным способом защититься от ковида остается вакцинация.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае растет число заболевших коронавирусом. Сейчас вопрос бесплатных прививок прорабатывают на уровне правительства региона.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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