Стало известно, сколько барнаульцев привились от гриппа

В регионе наблюдается сезонная заболеваемость.

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Расширенное аппаратное совещание прошло в администрации Барнаула, передает пресс-служба . Начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова напомнила, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

Специалист сообщила, что вакцинацию уже прошли порядка 166 тысяч барнаульцев. Всего в город поступило 206 тысяч доз противогриппозных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства в любом районе города.

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