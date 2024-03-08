Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин разных возрастов.

Женщина. Глаза.

И это то больше половины всех жителей края — 54%.

Средний возраст алтайских женщин — 43 года. А продолжительность жизни в среднем — около 76 лет. В экономике региона занято почти 480 тыс. женщин. Порядка 20 тыс. нигде не работают, указывает vesti22.tv.

Такие цифры привет Алтайкрайстат.

Ранее стало известно, сколько детей родилось в Алтайском крае с начала 2024 года. За прошедшие два месяца в Алтайском крае родилось 2775 малышей.

Алтайский край пополнился 1278 мальчиками и 1297 девочками.

Таким образом, мамами до 35 стали 1913 женщин. Женщин, родивших в возрасте после 35, меньше — 662.

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Взято отсюда

08.03.2024