Страдающая от деменции актриса Светлана Светличная находится в психлечебнице

Фото: Фото: vkurse_zvezd/Instagram *

Невестка женщины утверждает, что Светличная находится в плохом состоянии. У нее тяжелая форма деменции и ей нужна постоянная медицинская помощь

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная лежит в психиатрической клинике уже больше года с деменцией и болезнью Альцгеймера. Ее госпитализировали с поражением мозга, сообщает KP.ru .

Болезнь Альцгеймера 83-летней артистке диагностировали год назад. За ней ухаживают сиделка и нянечки. Актриса сильно ослабла, однако понемногу ест и ходит. Она находится под постоянным контролем врачей.

Болезнь Альцгеймера – заболевание головного мозга, самый распространенный вид деменции. Обычно оно возникает после 50 лет. При этом заболевании у людей снижается интеллект, нарушается память и изменяется личность.

Невестка Светличной ухаживает за сыном актрисы Алексеем Ивашовым, который также является инвалидом. Она отмечает, что у актрисы тяжелая форма деменции и ей нужна постоянная медицинская помощь.

“Дай Бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку“, – говорит женщина.

Ранее сообщалось, что российского музыканта Игоря Николаева выписали из больницы после операции на сердце. Он продолжит восстанавливаться дома.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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