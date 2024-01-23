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Студентов Алтайского края приглашают стать донорами крови

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Студенты смогут сдать кровь в рамках всероссийской акции «Неделя донорского совершеннолетия», передает “Катунь 24”.

Студентов Алтайского края приглашают стать донорами крови

Значок почётного донора.

Кровь можно сдать с 22 по 26 января. Отмечается, что сделать это можно будет в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

  • В Барнауле по адресу: проспект Ленина, 197. Телефон (38-52) 77-20-87.
  • Бийск. Адрес: переулок Мартьянова, 44. Телефон (38-54) 43-58-43.
  • Рубцовск. Адрес: проспект Рубцовский, 35а. Телефон (385-57) 4-61-97.

Кровь принимают с 8:00 до 12:00.

Ранее altapress.ru рассказывал, что мешает донорству органов в Алтайском крае.

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Взято отсюда
24.01.2024

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