Студенты Алтайского ГАУ в ходе экологической акции убрали мусор и бытовые отходы в городском лесу Барнаула

В рамках месячника осенней санитарной очистки и благоустройства на территории 11 квартала лесничества «Городские леса города Барнаула», расположенного напротив Алтайского краевого онкологического диспансера, 10 октября прошла экологическая акция.

В уборке территории приняли участие бойцы студенческого экологического отряда «Рысь», актив волонтерского штаба, а также студенты разных факультетов Алтайского государственного аграрного университета.

За время акции студенты собрали 197 мешков мусора.

«Нами также были установлены специально изготовленные информационные аншлаги с призывами к отдыхающим соблюдать чистоту не допускать складирования и выброса мусора в лесном массиве» , – рассказал куратор СЭО «Рысь», ст. преподаватель кафедры лесного хозяйства Михаил Савин .

Горняк22



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