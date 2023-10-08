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Студенты колледжа АлтГУ посетили выставку «Мини-Кубинка»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

5 октября бойцы ВПК «Струна» и ребята из Клуба любителей истории Отечества посетили передвижную выставку «Мини-Кубинка». Она была представлена в библиотеке имени В.Я. Шишкова. Организаторами выставки стали представители Алтайского регионального отделения Российского военно-исторического общества Евгений Белан , Павел Перунов и Данил Дегтярев .

    • Евгений Белан организовал экскурсию, которая включала и посещение самой выставки, и знакомство с библиотекой. В ней можно найти отделы по разным наукам: техническим, гуманитарным, химическим и другим. Любители классической музыки могут прослушивать виниловые пластинки на проигрывателе, при этом заняв удобное место в зале и надев наушники.

    На самой выставке были представлены разные экспозиции: танки, самоходная техника, броневики, грузовики и многое другое в масштабе 1:72. В этом есть определенное сходство с крупнейшим музеем бронетехники мира, который находится в Кубинке (Подмосковье). Модели экспонатов были созданы в течение восьми лет на основе материалов из журнала «Русские танки».

    – Эта экскурсия расширила знания студентов о военной истории, а также вдохновила нас на патриотические поступки и служение нашей Родине, – рассказал Кирилл Войтенко , один из руководителей ВПК «Струна».

    Участники Клуба любителей истории Отечества смогли не только познакомиться с экспонатами «Мини-Кубинки», но и записаться в самую старейшую библиотеку нашего края.

    Колледж АлтГУ

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