Свидетель катастрофы на Чернобыльской АЭС покончил с собой в Москве

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У бывшего атомщика была лучевая болезнь. После катастрофы в Чернобыле он пережил семь операций. За несколько дней до трагедии он обнаружил у себя еще несколько опухолей

Свидетель катастрофы на Чернобыльской АЭС, начальник смены на четвертом энергоблоке погиб 23 октября в Москве. По информации СМИ, 75-летний Виктор Смагин покончил с собой. Об этом сообщает MK.ru .

Смагин был одним из ликвидаторов аварии в 1986 году. После событий на Чернобыльской АЭС у него подорвалось здоровье. Мужчине поставили диагноз “лучевая болезнь”, он перенес семь операций и каждый год ездил на лечение в специальные центры. Однако все это в итоге не помогло победить ему недуг.

По предварительной информации, перед смертью мужчина оставил своей жене записку. В ней он попросил прощения и поделился переживаниями.

За несколько дней до трагедии пенсионер рассказал своей супруге, что нащупал еще несколько опухолей. 22 октября жена пообещала, что они сходят на обследование, и подавленный Смагин ушел к себе в комнату. Утром 23 октября супруга заметила, что мужчины нет в комнате. Позже прохожие обнаружили его тело под окнами многоэтажки.

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