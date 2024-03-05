реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ответ на вопрос, кто отвечает за то, что бродячая собака покусала человека, прояснился: местное самоуправление. К такому выводу пришли алтайские судьи в деле о покусанном барнаульском школьнике. Иск в интересах ребенка подал прокурор Ленинского района к администрации Барнаула и комитету по благоустройству. Согласно решению суда, за моральный вред, нанесенный собакой, заплатят из городского бюджета. Разбираемся, почему.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Собака. Опасность.

С чего все началось

Дело было в Барнауле, вечером (около 18:30), 1 сентября 2022 года. 11-летний мальчик гулял возле своего дома и где-то у местной гимназии на него напала бродячая собака.

Пес укусил паренька в область левой лопатки, и врач-травматолог Детской поликлиники №9 наложил на раны повязку. После этого мальчику пришлось пройти курс вакцинации от бешенства – прививку ему поставили пять раз.

В мае уже 2023 года прокурор Ленинского района подал иск в интересах ребенка о компенсации ему морального вреда – речь шла о сумме 100 тыс. рублей.

Заплатить за моральные страдания должен был городской бюджет – ответчиками прокурор указал администрацию Барнаула и комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (так он назывался на момент подачи иска).

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.

Нашли крайнего

На вопрос, кто должен отвечать за укус бездомного животных, в прокуратуре отвечают однозначно: муниципалитет. Понятно, что ответственный здесь точно нужен: если никто не отвечает, не с кого и спросить – и проблема не решается.

В муниципальном сообществе, однако, вопрос все еще дискуссионный: почему, собственно, за страдания покусанных граждан надо платить из бюджета?

Особенно далеко в этом смысле пошла прокуратура Амурской области: в 2023 году с администрации Благовещенска взыскали деньги в ситуации, когда никто никого не укусил: бездомные собаки облаяли ребенка – тот сильно испугался и стал бояться ходить в школу.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Вывоз мусора.

При этом после нападения собак мальчик стал кричать, из-за чего и собаки тоже испугались, а потом и убежали, указано в решении суда.

Региональное управление ветеринарии встало на сторону мэрии и заявило: “животные абсолютно на законных основаниях находятся на территории Благовещенска, на улицах”. Моральный вред, нанесенный лаем, суд оценил в 20 тыс. рублей. Их придется заплатить.

На суде по барнаульскому мальчику администрация Барнаула привела много аргументов против взыскания в нее денег за укушенного мальчугана. Но ни один из них судьи не приняли.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Собака. Опасность.

Аргументы мэрии

Представитель города, например, утверждал, что в полномочия горадминистрации не входят обязанности «организовать деятельность по взаимодействию с животными, которыми был причинен вред здоровью». Что нет доказательств присутствия на той территории бродячей собаки. И что о безопасности ребенка не позаботились родители.

Он добавил, что, по правилам, отлов безнадзорных животных производится по заявке. 1 сентября 2022 года заявок на отлов бродячих животных с этой территории не поступало. Кроме того, есть закрытый перечень действий, связанных с безнадзорным животными.

Это: отлов, содержание (включая лечение, вакцинацию и стерилизацию), возврат стерилизованных и привитых животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

И в мэрии считали, что требовать от администрации города делать что-либо сверх этого – значит, трактовать список расширительно. А это неправильно.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Краевой суд.

Аргументы суда

Но в суде исходили из другой логики.

Во-первых, полномочия по обращению с животными без владельцев возложены на местное самоуправление краевым законом № 107-ЗС от 2015 года. Порядок обращения утвержден правительством края в 2020 году.

Во-вторых, в Барнауле эти функции передали комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (с августа 2023 года – комитету по благоустройству). И комитет со своей стороны заключил муниципальный контракт с «Лаской». 1 сентября, когда произошел инцидент, контракт действовал.

Между тем, обязанности по обращению с безнадзорными животными выполнены ненадлежащим образом – ведь в среду обитания возвращают животных, не проявляющих немотивированной агрессивности. Значит, мэрия, заключившая контракт с «Лаской, не проконтролировала ее должным образом.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Собака. Опасность.

А вот то, что заявок на отлов в тот день не поступало, не освобождают ответственного от обязанности возместить ущерб, причиненный бродячей собакой. Тем более, что отлавливать животных без заявок не запрещено.

К слову, родительского недосмотра суд тоже не усмотрел – мальчик гулял возле дома.

Сколько заплатят

Прокурор Ленинского района требовал выплатить отцу ребенка 100 тыс. рублей за моральный вред, суд согласился на 30 тыс. Сумму взыскали с комитета по благоустройству, выплатить их надо отцу ребенка как его законному представителю. Решение вступило в силу – краевой суд вынес вердикт 30 января.

А вот какой-либо информации о том, что напавшая на мальчика собака была поймана, материалы суда не содержат.

В ближайшие дни краевой суд рассмотрит еще один иск к администрации Барнаула, связанный с бродячими животными. В нем прокурор Барнаула намерен добиться от мэрии организации круглосуточного отлова.

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Приют “Ласка”.

Факты в тему

  • В 2022 году прокуратура подала в суд три иска о компенсации морального вреда в связи с нападением и укусом безнадзорных собак в Барнауле. В 2023 году, по данным на середину декабря, – 17 (из дела, рассмотренного в Восьмом кассационном суде).
  • 65 случаев нападения безнадзорных животных на граждан зарегистрировано в 2021 году в Барнауле, в 2022 году – 45, согласно информации УМВД России по Барнаулу.
  • 83 человека (из них 13 детей) обратились в больницы с травмами из-за укуса или удара, нанесенного собакой, в 2021 году, и 88 (18 – несовершеннолетние) – в 2022-м, по данным минздрава края (из решения Центрального райсуда Барнаула от 22 февраля 2023 года.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
05.03.2024

горняк22 телеграм

В Алтайской колонии мужчина, недовольный условиями содержания, зашил себе рот

В колонии Рубцовская осужденный зашил себе рот и объявил голодовку.…

Узнать больше

Что известно о взрыве в Шагонаре. Последствия (обновлено)

Утром в Республике Тува раздался взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Ранее…

Узнать больше

В Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон

Женщина из Подмосковья сломала младенцу руки, когда надевала на него…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp