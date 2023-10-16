Судебные приставы избавили односельчан от опасного соседа

Судебные приставы в принудительном порядке доставили в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер жителя Табунского района.

48-летний гражданин, зная о своем диагнозе, не задумывался о лечении, вел асоциальный образ жизни. В связи с этим лечащий врач, опасаясь за здоровье как больного, так и его окружения, обратился в прокуратуру.

Прокурор Табунского района предъявил исковое заявление в суд о принудительной госпитализации для дальнейшего лечения мужчины в противотуберкулезный диспансер. Суд иск прокурора удовлетворил.

Исполнительный документ о принудительной госпитализации больного поступил в отделение судебных приставов Табунского района Главного управления ФССП России по Алтайскому краю.

На основании исполнительного листа судебные приставы возбудили соответствующее производство и незамедлительно в тот же день доставили переносчика инфекции для прохождения курса лечения в Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

новости Алтайский



Источник