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ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

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«Распродажа» торговых центров и подобных коммерческих объектов продолжается. На этот раз речь пойдет о зданиях в оживленных зонах Потока, старого центра и ул. Малахова.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

Бери – и получай

В очередной раз на продажу выставили ТЦ «Химик» – бывший дворец культуры комбината химволокон.

Объект находится на ул. Германа Титова, 9, рядом с зелеными скверами имени Германа Титова и Химиков и жилой массив. Здание продавали еще в 2017 году за 56 млн рублей.

Со временем ТЦ капитально отремонтировали, а его площади заполнили арендаторы. Теперь «Химика» продают за 125 млн рублей. Или 28,3 тыс. рублей за кв. м.

Новый владелец получит помещения в одном подвальном и четырех наземных этажа. Площадь – 4,4 тыс. кв. м. Высота потолков – 3 м. Перед зданием – парковка на более чем 50 мест.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.

Здание подключено к центральной системе отопления, водопровода и канализации. В «Химике» работает общая система вентиляции и кондиционирования.

Продавец отметил, что земельный участок не выделен.

Он также утверждает, что сдал в аренду 90% платежей, заключив 40 договоров. В числе арендаторов «Магнит» и «Магнит-косметик», «Алейский мясокомбинат», Ozon, аптека, пекарня, магазин разливных напитков, борцовский клуб и фитнес-центр, автошкола и многое другое.

Чистый доход от аренды автор объявления оценивает минимум в 1,3 млн рублей в месяц и прогнозирует, что покупка окупится за 8 лет.

Что за место

«Химик» находится довольно удачном месте: у главной районной площади и вдали от торгово-развлекательных центров.

Перед зданием часто проходят продовольственные ярмарки. В новогодние праздники здесь устраивали снежный городок: ставили ледяные фигуры, искусственную ель и украшали место иллюминацией.

Владелец оценивает среднюю проходимость ТЦ в 2-2,5 тыс. человек в день.

Кроме того, у бывшего дворца культуры богатая история. В перестройку здесь работал Барнаульский городской молодежный центр, где прошел первый в городе конкурс красоты.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Бывший ДК “Химиков”.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Бывший ДК “Химиков”.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Бывший ДК “Химиков”.

Примерно в то же время это было главное место барнаульской рок-тусовки.

Между молодежным центром и ТЦ была промежуточная эпоха – в опустевшем здании в нулевые располагался мебельный магазин «Атриум».

Воскрешенный объект

На продажу выставили один этаж в торговом доме на пр. Красноармейском, 33, прямо на красной линии. Всего 323,5 кв. м. Площадь занимает единственный арендатор – «Магнит». И, согласно долгосрочному договору, будет занимать как минимум до 2031 года.

На третьем этаже здания располагается «Fiх Рriсе», а на четвертом – офисные помещения. Совсем рядом автобусная и трамвайная остановка.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Пр. Красноармейский, 33.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Пр. Красноармейский, 33.

Здание подключено ко всем центральным коммуникациям, кроме отопления. Его отапливает собственная газовая котельная, которая находится на крыше.

Здесь вновь обещают окупаемость за 8 лет.

Объект продают за 45 млн рублей. Стоимость квадратного метра составляет 45 тыс. рублей.

Интересно, что не так давно со зданием произошло перерождение. До 2020 года некоторые жители Барнаула назвали его «бомжом». Его окна были выбиты, а внутри проводили время люди без определенного места жительства и пьяницы.

Рядом с торговым домом планируют построить небольшое здание магазина. Новый проект представят на заседании градостроительного совета 24 января.

Другой объект, который арендует «Магнит» и Ozon продают на ул. Малахова, 33а. Это одноэтажное здание в 492 кв. м в окружении многоквартирных домов. Покупателю его передадут за 28,3 млн рублей (или за 57,6 тыс. рублей за кв. м).

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Ул. Малахова, 33а.

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

Ул. Малахова, 33а.

Также площади занимает изготовитель сэндвичей. Как отмечает продавец, арендный поток в месяц составляет 262 тыс. рублей. В собственности также земельный участок площадью 790 кв. м.

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Взято отсюда
23.01.2024

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