Тяжелую операцию перенесла принцесса Кейт Миддлтон

Британские хирурги прооперировали принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Врачи. Медицина. Операция.

Врачи считают — она не скоро вернется к своим обязанностям и повседневной жизни, указывает “КП”.

В госпитале принцесса будет находиться еще две недели. А потом — на восстановление домой. Сколько продлится восстановление — прогнозировать рано.

Какой диагноз у принцессы — не сообщается. Однако известно, что операция прошла на животе.

В 2014 году американский баскетболист нарушил королевский протокол, обняв Кейт Миддлтон. Это произошло после матча Национальной баскетбольной ассоциации. Кейт посетила игру вместе с мужем — принцем Уильямом. Спортсмен положил руку на ее плечо, нарушив королевский протокол. Кейт удивленно улыбнулась, а принц Уильям сделал вид, что ничего не произошло.

Между тем индейцы не дали использовать свое футбольное поле как вертолетную площадку принцу Уильяму.

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Взято отсюда

19.01.2024