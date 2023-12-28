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Трамвайное управление Бийска подало в суд на «Бийскгортранс»

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Трамвайное управление Бийска подало в суд на «Бийскгортранс»

Почти 3 млн руб. требует бывший трамвайный перевозчик с нынешнего

МУП Бийска «Трамвайное управление» предъявило иск МУП «Бийскгортранс» о взыскании задолженности.

2,96 млн руб. потребовало предприятие по договору аренды объектов движимого и недвижимого имущества. Речь идет о плате за период с июня по август 2022 года. Кроме того «Трамвайное управление» намерено возложить на «Бийскгортранс» расходы по уплате госпошлины в размере 37,8 тыс. руб.

Напомним, предприятие «Бийскгортранс» было спешно создано летом 2019 года, когда в стадию банкротства входило другое муниципальное унитарное предприятие «Трамвайное управление».

По сути новый, МУП взял на себя обязанности прежнего – перевозку бийчан электротранспортом. Вагоны, здания и ремонтная база «Трамвайного управления» вошли в список реализуемого имущества предприятия-должника, однако на праве аренды пользовалось им созданное предприятие «Бийскгортранс».

Ранее в администрации Бийска поясняли, что только аренда подвижного состава – то есть трамваев – обходится МУП «Бийскгортранс» примерно в 1 млн руб. в месяц.

Кстати, город ранее не планировал выходить на торги, которые объявлял конкурсный управляющий, продающий трамваи, сеть трамвайных путей, здания, подстанции и прочий комплекс предприятия-банкрота. По мнению чиновников, поскольку реальных покупателей на это имущество не было, по завершении череды аукционов имущество все равно перешло бы муниципалитету.

Трамваи являются частью имущества МУП “Трамвайное упралвение” Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Однако когда возник риск, что трамвайный парк все-таки окажется в частных руках (и будет просто сдан на металлолом), из бюджета города все-таки стали отчислять средства, чтобы погасить долги предприятия и вывести его из банкротного состояния.

На спасение предприятия городом было выделено почти 200 млн руб. Последние перечисления муниципалитет совершил как раз в августе 2022 года. После того, как процедура банкротства «Трамвайного управления» будет остановлена,  город планирует провести слияние двух МУПов. Сейчас на одном значатся активы – движимое и недвижимое имущество, в другом МУП – «Бийскгортранс» – трудоустроены бывшие сотрудники «Трамвайного управления».

 

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Взято отсюда

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