реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле только и разговоров, что о новых трамваях. А как насчет ностальгических фото старых? На них и мост на Новом рынке, кстати, тоже старый еще. Altapress.ru рассматривает.

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

Улица Северо-Западная. Открытка изд. "Планета". 1971 год.

  • Первый трамвай в Барнауле запустили 7 ноября 1948 года. А за день до этого его «обкатали» (почти как вчера).
  • Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.
  • Первый трамвайный маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка.

Кстати, когда-то отопления в трамваях вообще не было. Поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

Трамвайные пути на пр. Ленина через мост, год не указан.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
20.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Италия приостановила поставки оружия Израилю

20.01.2024

 Новости

Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

20.01.2024

 Новости

Семья участника СВО стала жертвой мошенничества ремонтников

20.01.2024

 Новости

В Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры

20.01.2024

 Новости

Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

20.01.2024

 Природа Локтевского района

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

20.01.2024

 Здоровье

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

20.01.2024

 Здоровье

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

20.01.2024

 Здоровье

Закаляемся! Как прошло морозное Крещение – большой фоторепортаж altapress.ru

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске