«Ты можешь быть разной, ты можешь быть собой»

26 июля в 11:00 психолог КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» приглашает принять участие жен, матерей из семей ветеранов (инвалидов) боевых действий, участников специальной военной операции в групповом занятии «Источники женской силы». На занятии будут использоваться метафорические карты. Метафорическик карты — это тот инструмент, который помогает людям лучше понимать свои мысли, а также находить новые способы решения проблем. Они представляют собой набор изображений, символов и метафор, которые используются для исследования различных аспектов жизни людей. В ходе занятия женщины не только смогут узнать свой архетип, но и исследуют различные сценарии жизни. У посетивших занятие появится уникальный шанс услышать себя, поработать с чувствами, а также решить проблемы, возникающие на жизненном пути.

Группа набирается до 8 человек. Записаться можно по номеру: 8(3852)61-13-78 или по адресу: г. Барнаул, пр-т Калинина, 7.

Будем рады встречи с вами!