В 2023 году в Алтайском крае на 63 миллиона рублей закупили реабилитационное оборудование

В Алтайском крае с 2022 года проходит реализация федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В прошлом году были дооснащены медицинским оборудованием Краевая клиническая больница и Центр охраны материнства и детства. В этом году работа продолжается. Так, до конца декабря в медицинские организации региона поступит 179 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 63 миллионов рублей. 50 единиц оборудования предназначены для Алтайского краевого онкологического диспансера, уточнили в Минздраве Алтайского края.

Главврач алтайского онкодиспансера, главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов рассказал, что онкологическая служба нашего региона впервые вошла в целевую программу по реабилитации. Для пациентов это крайне важное событие. Благодаря современным методам диагностики и лечения рак перестает быть фатальным заболеванием. Пациенты живут долгие годы, и задача специалистов – обеспечить максимально высокий уровень качества этой жизни, вернуть, насколько это возможно, утраченные по причине болезни или в результате тяжелого лечения функции организма.

К слову, в 2022 году более 17,5 тысяч жителей Алтайского края прошли реабилитацию после тех или иных перенесенных заболеваний.

На сегодняшний день медицинская реабилитация в регионе проводится в три этапа.

На первом она начинается в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии специализированных стационаров.

Второй этап характеризуется интенсивной реабилитацией в стационарных условиях.

Третий этап оказывается в амбулаторных условиях.

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