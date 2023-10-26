В АКЗС обсудили результаты работы закона, направленного на преодоление кадрового дефицита в медицине

В Парламентском центре 25 октября прошло расширенное заседание комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению. Депутаты и приглашенные обсудили реализацию закона «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечениями кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края». Участие в заседании комитета приняли врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, начальник департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, главный врач Тюменцевской центральной районной больницы Евгений Заволожин. Напомним, с 1 июля 2022 года в Алтайском крае заработал закон, позволивший внедрить систему мер поддержки медицинских работников. Так, молодые фельдшеры, участковые терапевты и педиатры получили право на ежемесячную доплату в размере 6 и 9 тыс. рублей соответственно. Эта доплата полагается начинающим специалистам в течение первых трех лет работы в медучреждениях края. Опытным медработникам, взявшим на себя роль наставника, выплачивается по 1 тысяче рублей ежемесячно в течение первого года работы молодого врача или фельдшера. Специалистам межрайонных центров за участие в выездных консультативных приемах пациентов ЦРБ дополнительно выплачивается по 10 тыс. рублей. По словам врио Министра здравоохранения Дмитрия Попова, предложенные меры оказались эффективными и позволили сократить разницу между средней зарплатой медиков в нашем и в соседних регионах. Это помогло снизить отток медицинских работников, сократить кадровый дефицит в отрасли и улучшить доступность медицинской помощи жителям края. Получателями ежемесячных выплат по итогу 2022 года стали 618 врачей, фельдшеров, медсестер, наставников и специалистов выездных бригад. Сумма расходов составила более 8 млн рублей. За 10 месяцев 2023 года количество получателей увеличилось в 1,5 раза и достигло 965 человек. Из краевого бюджета на меры поддержки медиков направлено уже более 44,5 млн рублей. «Одной из важных задач закона было закрепление молодых кадров в отрасли. По итогам этого года мы приросли на 100 молодых специалистов – фельдшеров и участковых врачей. В 2022 году в крае их было 261, а в этом – 361. За 10 месяцев 2023 года увеличилась также общая численность фельдшеров, участковых терапевтов и педиатров. По врачам у нас отмечается положительная динамика – прирост 89 человек», – отметил глава минздрава. Еще одна новая мера, которая введена законом – компенсация расходов на профессиональную переподготовку медицинских работников, желающих трудоустроиться в больницах и поликлиниках края. Такую компенсацию может получить врач или средний медицинский работник, который не работает в региональной сети. В первую очередь это медики-пенсионеры, которые получают новую, более легкую по условиям труда специальность, женщины после декрета, утратившие допуск к медицинской деятельности, выпускники медколледжей, которым нужна переподготовка по дополнительной специальности. «Мы увеличили размер компенсации с 50 до 150 тыс. рублей. После окончания обучения медицинский работник должен отработать три года в больницах края. Это мероприятие оказалось очень востребованным. Благодаря ему привлечено в отрасль 29 человек», – добавил Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что такая мера помогла подготовить узких специалистов для нескольких городов и районов края. Врио министра рассказал и о результатах выездной работы специалистов межрайонных медицинских центров. «Выезды проводили акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, эндокринолог и офтальмолог. Всего было 10 выездов в 2022 году и 34 – в этом. Специалисты осмотрели почти 1200 пациентов, провели более 390 исследований. Выездная работа способствует обеспечению жителей сельской местности доступной квалифицированной медицинской помощью и устранению кадрового дефицита узких специалистов в ЦРБ», – подчеркнул Попов. Аналогичную положительную оценку новым мерам поддержки медицинских работников дал и главный врач Тюменцевской ЦРБ Евгений Заволожин. С начала действия закона в систему здравоохранения Тюменцевского района удалось привлечь двух врачей и 12 медработников среднего звена. «На сегодня в районе остаются вакантными три ставки врачей и пять для фельдшеров», – уточнил он. Также главный врач отметил, что в районе действуют муниципальные программы «Здоровье района» и «Развитие здравоохранения», создана межведомственная группа по реализации программных мероприятий. Начальник департамента администрации Губернатора и Правительства края по вопросам внутренней политики Николай Губерт обратил внимание на необходимость постоянного взаимодействия руководства ЦРБ с администрациями муниципалитетов и депутатским корпусом по вопросу охраны здоровья населения. По итогам обсуждения члены комитета АКЗС по здравоохранению предложили организовать серию ежегодных медицинских муниципальных конференций с участием представителей исполнительной, законодательной власти, общественных советов при центральных районных больницах, Общественной палаты Алтайского края. Это, по мнению депутатов, позволит масштабировать положительный опыт работы по привлечению и закреплению молодых специалистов, максимально эффективно и быстро решать кадровые и другие проблем в отрасли. Глава Минздрава поддержал инициативу парламентариев.