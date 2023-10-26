28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Общество
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Политика
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Политика
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Политика
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Мир
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество519 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В АКЗС обсудили результаты работы закона, направленного на преодоление кадрового дефицита в медицине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

    • В Парламентском центре 25 октября прошло расширенное заседание комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению. Депутаты и приглашенные обсудили реализацию закона «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечениями кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края».

    Участие в заседании комитета приняли врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, начальник департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Николай Губерт, главный врач Тюменцевской центральной районной больницы Евгений Заволожин.

    Напомним, с 1 июля 2022 года в Алтайском крае заработал закон, позволивший внедрить систему мер поддержки медицинских работников. Так, молодые фельдшеры, участковые терапевты и педиатры получили право на ежемесячную доплату в размере 6 и 9 тыс. рублей соответственно. Эта доплата полагается начинающим специалистам в течение первых трех лет работы в медучреждениях края. Опытным медработникам, взявшим на себя роль наставника, выплачивается по 1 тысяче рублей ежемесячно в течение первого года работы молодого врача или фельдшера. Специалистам межрайонных центров за участие в выездных консультативных приемах пациентов ЦРБ дополнительно выплачивается по 10 тыс. рублей.

    По словам врио Министра здравоохранения Дмитрия Попова, предложенные меры оказались эффективными и позволили сократить разницу между средней зарплатой медиков в нашем и в соседних регионах. Это помогло снизить отток медицинских работников, сократить кадровый дефицит в отрасли и улучшить доступность медицинской помощи жителям края.

    Получателями ежемесячных выплат по итогу 2022 года стали 618 врачей, фельдшеров, медсестер, наставников и специалистов выездных бригад. Сумма расходов составила более 8 млн рублей. За 10 месяцев 2023 года количество получателей увеличилось в 1,5 раза и достигло 965 человек. Из краевого бюджета на меры поддержки медиков направлено уже более 44,5 млн рублей.

    «Одной из важных задач закона было закрепление молодых кадров в отрасли. По итогам этого года мы приросли на 100 молодых специалистов – фельдшеров и участковых врачей. В 2022 году в крае их было 261, а в этом – 361. За 10 месяцев 2023 года увеличилась также общая численность фельдшеров, участковых терапевтов и педиатров. По врачам у нас отмечается положительная динамика – прирост 89 человек», – отметил глава минздрава.

    Еще одна новая мера, которая введена законом – компенсация расходов на профессиональную переподготовку медицинских работников, желающих трудоустроиться в больницах и поликлиниках края. Такую компенсацию может получить врач или средний медицинский работник, который не работает в региональной сети. В первую очередь это медики-пенсионеры, которые получают новую, более легкую по условиям труда специальность, женщины после декрета, утратившие допуск к медицинской деятельности, выпускники медколледжей, которым нужна переподготовка по дополнительной специальности.

    «Мы увеличили размер компенсации с 50 до 150 тыс. рублей. После окончания обучения медицинский работник должен отработать три года в больницах края. Это мероприятие оказалось очень востребованным. Благодаря ему привлечено в отрасль 29 человек», – добавил Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что такая мера помогла подготовить узких специалистов для нескольких городов и районов края.

    Врио министра рассказал и о результатах выездной работы специалистов межрайонных медицинских центров. «Выезды проводили акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, эндокринолог и офтальмолог. Всего было 10 выездов в 2022 году и 34 – в этом. Специалисты осмотрели почти 1200 пациентов, провели более 390 исследований. Выездная работа способствует обеспечению жителей сельской местности доступной квалифицированной медицинской помощью и устранению кадрового дефицита узких специалистов в ЦРБ», – подчеркнул Попов.

    Аналогичную положительную оценку новым мерам поддержки медицинских работников дал и главный врач Тюменцевской ЦРБ Евгений Заволожин. С начала действия закона в систему здравоохранения Тюменцевского района удалось привлечь двух врачей и 12 медработников среднего звена. «На сегодня в районе остаются вакантными три ставки врачей и пять для фельдшеров», – уточнил он. Также главный врач отметил, что в районе действуют муниципальные программы «Здоровье района» и «Развитие здравоохранения», создана межведомственная группа по реализации программных мероприятий.

    Начальник департамента администрации Губернатора и Правительства края по вопросам внутренней политики Николай Губерт обратил внимание на необходимость постоянного взаимодействия руководства ЦРБ с администрациями муниципалитетов и депутатским корпусом по вопросу охраны здоровья населения.

    По итогам обсуждения члены комитета АКЗС по здравоохранению предложили организовать серию ежегодных медицинских муниципальных конференций с участием представителей исполнительной, законодательной власти, общественных советов при центральных районных больницах, Общественной палаты Алтайского края. Это, по мнению депутатов, позволит масштабировать положительный опыт работы по привлечению и закреплению молодых специалистов, максимально эффективно и быстро решать кадровые и другие проблем в отрасли. Глава Минздрава поддержал инициативу парламентариев.

    новости Локтевский

    Источник

    Добавить комментарий

    Похожие новости