В Алтайских край пытались завезти опасных раков

В октябре через алтайскую границу из соседнего государства пытались незаконно перевезти живых раков.

В Россельхознадзоре по Алтайскому краю и Республике Алтай рассказали, что это произошло в Третьяковском районе. Партию живых раков весом в 2 килограмма пытались завезти на грузовом автомобиле из Казахстана. Было установлено несоответствие даты выработки указанной на маркировке транспортной упаковки с представленным ветеринарным сертификатом Таможенного союза.

Также жители Казахстана пытались ввезти через Третьяковский район 20 килограмм лососевой соленой икры и 140 килограмм меда. Однако отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза.

Все товары вернули на территорию Казахстана. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Алтайском крае проверили почти 6000 иностранцев без документов

>

новости Локтевский



Источник