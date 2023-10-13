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В Алтайский край поступила новая партия вакцины от гриппа.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уважаемые пациенты, приглашаем вас на вакцинацию против гриппа.

О расписании прививочного кабинета и записи на вакцинацию можно уточнить по телефону:

Поликлиника №1 (ул. Кулагина,10) 56-96-26

Поликлиника №2 (пр. Калинина,16) 56-96-08

Вакцинация показана гражданам, находящимся в потенциальных группах риска:

  • взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями;
  • сотрудники и учащиеся сферы образования;
  • медработники;
  • работники социальной сферы;
  • ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

    • Напомним, что в настоящее время в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

    Вакцинация остается основным и наиболее эффективным способом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений.

    горняк

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