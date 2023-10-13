В Алтайский край поступила новая партия вакцины от гриппа.
Уважаемые пациенты, приглашаем вас на вакцинацию против гриппа.
О расписании прививочного кабинета и записи на вакцинацию можно уточнить по телефону:
Поликлиника №1 (ул. Кулагина,10) 56-96-26
Поликлиника №2 (пр. Калинина,16) 56-96-08
Вакцинация показана гражданам, находящимся в потенциальных группах риска:
Напомним, что в настоящее время в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.
Вакцинация остается основным и наиболее эффективным способом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений.
горняк
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