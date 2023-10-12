В Алтайский край поступило около 400 тысяч доз вакцины против гриппа

Благодаря этой партии, долю привитого населения в регионе получится увеличить почти до 40%.

Вакцины уже на складе. До конца недели их распределят по медорганизациям, которые должны прививать прикреплённое население. Вакцинироваться могут все, но в первую очередь это рекомендовано группам риска: школьникам, студентам, педагогам, медикам, работникам социальной сферы, лицам старше 60 лет, беременным и тем, кто часто болеет. Прививка ставится один раз, иммунитет от неё формируется в течение двух недель. На сегодняшний день в крае привито чуть более 20% населения. Для формирования иммунной прослойки этот показатель должен быть увеличен втрое. Пока в регионе не зарегистрировано ни одного случая гриппа, но заболеваемость ОРВИ продолжает расти. На прошлой неделе заболело около 20 тысяч человек.

Эльмира Мальцева

горняк



Источник