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В Алтайский край поступило почти 400 тысяч доз вакцины от гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вакцина СОВИГРИПП в количестве 391 770 доз уже поступила на склад «Аптеки Алтая». Вакцина предназначена для взрослого населения. Уже до конца недели все медорганизации края смогут прививать прикрепленное население. Вакцинация показана гражданам, находящимся в потенциальных группах риска: взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями; сотрудники и учащиеся сферы образования; медработники; работники социальной сферы; ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре. По данным на 05.10.2023 всего в крае привито 465353 человека (20,5% населения). Вакцинация остается основными наиболее эффективным способом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений. Напомним, что в настоящее время в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано 19,7 тыс. случаев заболевания. Больше всего заболевших отмечается среди взрослого населения, а также среди детей в возрастной группе от 7 до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

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