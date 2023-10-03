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В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Андрей Леонтьевич Шукшин поступил в АГАУ в 41 год.

Источник фото: Катунь 24

Андрей Леонтьевич был младшим братом репрессированного отца Василия Макаровича. Его, кстати, оба скрывали в своих биографиях по понятным причинам. Полный набор документов: характеристика-рекомендация Волчихинского КПСС (без которой тогда было не поступить), копия трудовой книжки, медсправка – всего 13 официальных бумаг – хранятся в архиве АГАУ. В историю выпускник тогда еще алтайского сельскохозяйственного института вошел не только как дядя Василия Макаровича, но и прототип персонажа Кондратия Лютаева из рассказа «И разыгрались же кони в поле», он и сам был незаурядной личностью.

«Андрей Леонтьевич Шукшин поступил в Алтайский Государственный Аграрный Университет в 41 год. К этому времени у него уже была большие заслуги, он был награжден орденом Ленина в 1957 году, он к этому времени уже был и депутатом райсовета в Волчихинском районе. Он был уже много лет председателем колхоза, поступил он на заочное обучение, экзамены сдал на 5 и 4», — рассказал доцент кафедры гуманитарных дисциплин АГАУ, руководитель музея истории АГАУ Максим Колокольцев.

Мужчина оставил много воспоминаний о своем знаменитом племяннике и даже участвовал в фестивале «Шукшинские дни на Алтае», который проходит и по сей день. У них была небольшая разница в возрасте – они дружили. А с 1955-го каждый год встречались в Москве. Андрей Леонтьевич приходил к племяннику в гости – в общежитие ВГИКа. Есть даже фотография одной из их встреч. Велика вероятность, что и Василий Макарович посещал своего дядю в алтайском учебном заведении.

«Как раз в 63-ем году корпус начал работать в полной мере, если мы посмотрим на фотографии того времени, то увидим, что он был окружен деревянными домиками, это был настоящий дворец среди деревянного Барнаула, вокзал был рядом, я думаю, любой человек, который приезжал в город, проходил по Красноармейскому проспекту, он просто не мог не обратить внимания. Я думаю, что главный корпус Алтайского Государственного Аграрного Университета вполне претендует на то, чтобы стать новой локацией, новым памятным местом, связанным с Василием Макаровичем Шукшиным в Барнауле», — отметил главный редактор 9-томного собрания сочинений Василия Шукшина, помощник ректора АГАУ по связям с общественностью Дмитрий Марьин.

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