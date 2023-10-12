Средства выделены из регионального бюджета.

В Алтайском крае 400 медработников-пенсионеров получают дополнительные выплаты Об этом вчера, 10 октября, рассказал врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе интернет форума «Результаты реализации Закона Алтайского края о статусе медицинского работника и другие мероприятия по привлечению и закреплению медработников в регионе».

Для сохранения кадрового состава медицинских организаций с июля 2023 года по инициативе Губернатора региона Виктора Томенко установлены ежемесячные выплаты врачам и специалистам со средним медицинским образованием пенсионного возраста участковых больниц, сельских врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики и ФАПов.

«Теперь к основной зарплате врачи и средние медработники села (400 человек) получают из краевого бюджета 9000 и 6000 рублей соответственно.

Благодаря такой надбавке многие медработники пенсионного возраста передумали бросать трудовую деятельность, а это имеет огромное значение для села, ведь большинство из них единственные специалисты в ФАПе», – рассказал Дмитрий Владимирович.

Кроме того министр в рамках форума отметил, что у медработников, которые по каким-то причинам прервали трудовую деятельность, но хотят вернуться в медицину по своей либо по новой специальности, есть такая возможность. Можно получить компенсацию за обучение. Условия и порядок ее получения размещены на официальном сайте Минздрава Алтайского края.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края.

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