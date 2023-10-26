В Алтайском крае активно развивается институт наставничества

2023 год в Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Институт наставничества в Алтайском крае стали активно возрождать с 2017 года, когда вышел приказ Минздрава Алтайского края, утверждающий положение о наставничестве. В 2022 году был принят закон о статусе медицинского работника, где наставникам гарантированы денежные выплаты за каждого подшефного. Сегодня это 1 тыс. рублей.

Поручая опытному медику молодого специалиста, мы помогаем ему легче адаптироваться в своей профессии и в коллективе, преодолеть чувства страха и неуверенности. Перед нами стоит задача закрепить человека и в медицине, и в конкретной медицинской организации. Данная задача является частью нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в России с 2019 года.

В Поспелихинской ЦРБ всех молодых педиатров берет под свое крыло районный педиатр Галина Васильевна Попова. В этом году на ее попечение пришла Дарья Шарафеева, которая отучилась в АГМУ по целевому направлению от больницы. Сейчас маленькие пациенты привыкают к новому доктору, а их мамы учатся доверять молодому специалисту.

«Как быстро можно отпустить молодого врача в самостоятельное плаванье зависит от человека – кто-то быстро начинает все понимать, кому-то нужно времени побольше. В прошлом году к нам пришла…, сейчас я уже спокойна за нее, она может работать самостоятельно. В этом году очень рада была приходу Дарьи, осваиваем профессию теперь с ней. Причем обмен информацией у нас двухсторонний. Я закончила вуз еще в 81-м году, а сейчас столько нового, особенно информационные технологии, в которых молодежь понимает гораздо больше», – рассказывает Галина Васильевна: «Я всю жизнь помогали молодым докторам, независимо от того, платили мне за это или нет. Для меня важно, чтобы девчонки остались работать, чтобы их уважали пациенты, чтобы можно было быть спокойной, что в мое отсутствие они смогут справится самостоятельно».

Сегодня в поликлинике Поспелихинской ЦРБ работает 5 педиатров участковых. Штат педиатров укомплектован полностью. Для наставника теперь основная задача – подготовить достойную замену. В то, что, что у Галины Васильевны это получится, верим безоговорочно.

горняк



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