В Алтайском крае более 400 тысяч жителей прошли диспансеризацию

Пациентов в рамках диспансеризации принимали 79 медучреждений.

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В Алтайском крае прошёл этап диспансеризации населения, нацеленный на профилактику острых заболеваний на ранних стадиях развития, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На второй этап прохождения медобследований специалисты направили 141 тысячу 307 человек. Углубленная диспансеризация коснулась более 72 тысяч пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

В большинстве случаем в процессе прохождения диспансеризации у граждан были выявлены болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения.

В Минздраве Алтайского края уверены, что диспансеризация населения способствует доступности оказания медицинских услуг и реализации федеральной программы «Здравоохранение».

Медицинские организации, принимающие пациентов на бесплатное обследование, работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а также осуществляют приём пациентов в выходные дни с 8 до 15 часов.

город Горняк



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