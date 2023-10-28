В Алтайском крае более 400 тысяч жителей прошли диспансеризацию
Пациентов в рамках диспансеризации принимали 79 медучреждений.
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В Алтайском крае прошёл этап диспансеризации населения, нацеленный на профилактику острых заболеваний на ранних стадиях развития, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
На второй этап прохождения медобследований специалисты направили 141 тысячу 307 человек. Углубленная диспансеризация коснулась более 72 тысяч пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.
В большинстве случаем в процессе прохождения диспансеризации у граждан были выявлены болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения.
В Минздраве Алтайского края уверены, что диспансеризация населения способствует доступности оказания медицинских услуг и реализации федеральной программы «Здравоохранение».
Медицинские организации, принимающие пациентов на бесплатное обследование, работают с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а также осуществляют приём пациентов в выходные дни с 8 до 15 часов.
город Горняк
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