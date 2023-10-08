08.10.2023

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В Алтайском крае борются с травматизмом пожилых людей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Летом 2023 года Алтайский край вступил в пилотный проект по профилактике падений и переломов у людей пожилого и старческого возраста. В регионе по решению краевого Минздрава уже начали внедрять комплекс мер, которые должны уменьшить количество подобных травм. Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Главное в этом вопросе – своевременно выявить высокий риск перелома», рассказывает врач-гериатр Наталья Целюк, заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром Краевого госпиталя для ветеранов войн.

О том, как на Алтае планируют бороться с травмами пожилых людей – в материале amic.ru .

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