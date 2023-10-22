23.10.2023

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В Алтайском крае цена чашки кофе вырастет с нового года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

Ожидается, что цены на кофе в скором времени поползут вверх, однако руководители кофеен не готовы переходить на дешевое сырье

Эксперты уверяют, что в Барнауле с нового года подорожает кофе на 10%. Об этом сообщает Business FM Барнаул в Telegram .

За год стоимость бодрящего напитка уже подскочила практически в два раза.

Основатель кофеен Renoir Coffee Роман Канбаров пояснил, что еще летом 2020 года кофе “Колумбия Дулима” стоил 680 рублей за килограмм, а сейчас его цена составляет 1400-1500 рублей.

“Мы покупали “Колумбию Дулиму” у Tasty Coffee по цене 680 рублей за килограмм. Это был прекрасный коммерческий спешиалити-кофе. Вкусный, прекрасно пожаренный. Сейчас кофе такого уровня будет стоить 1400-1500 – это у того же самого поставщика и с учетом нашей огромной скидки, а для других кофеен кофе такой будет стоить еще дороже”, – говорит Канбаров.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на экспертов писали, что из-за роста цен российские кофейни могут с более дорогой арабики перейти на бюджетную робусту. Однако в Барнауле руководители кофеен уверяют, что такого не будет. По мнению Романа Канбарова, клиенты сразу заметят переход с арабики на бюджетный вариант, а это означает понижение рейтинга кофейни.

Предприниматели отметили, что из-за удорожания напитка кафеманы стали брать объемы меньше или ходить в кофейни реже, чем раньше.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае подорожали яйца и сливочное масло, а овощи упали в цене.

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