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В Алтайском крае из магазинов изымают колбасу с вирусом свиной чумы - ГОРНЯК22
19.09.2023

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В Алтайском крае из магазинов изымают колбасу с вирусом свиной чумы

ГОРНЯК2201 mins

Фото: unsplash.com

Для человека это заболевание не опасно, но заразившиеся им свиньи сразу подписывают смертный приговор. В целях предотвращения вспышки заболевания продукцию уничтожат

В Алтайском крае и Республике Алтай изымают с полок магазинов колбасные изделия, которые могут содержать ДНК африканской чумы свиней (АЧС), сообщили ” Банкфаксу ” в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Речь идет о продукции “Стародворские колбасы”, произведенной 25 августа, и “Владимирский стандарт” от 22 августа. Оба предприятия находятся во Владимирской области. В продуктах обнаружилась ДНК вируса АЧС.

На сегодняшний день уже практически все изъяли“, – рассказали в ведомстве.

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Изъятую продукцию уничтожат. В случае обнаружения продукции с указанной датой выработки необходимо немедленно изолировать продукт в холодильную камеру и сообщить об этом в Россельхознадзор.

Отметим, что для здоровья человека вирус АЧС не представляет опасности. Это опасно только в экономическом плане, поскольку зараженные им животные подлежат уничтожению, иного способа борьбы с заболеванием нет.

Если, к примеру, остатки колбасы с ДНК вируса будут выброшены на помойку и свинья съест ее, вероятность распространения вирус АЧС есть очень высокая“, – объяснили в Россельхознадзоре.

Ранее сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз подозрительной мороженой говядины на территорию Алтайского края.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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