В Алтайском крае из магазинов изымают колбасу с вирусом свиной чумы - ГОРНЯК22

В Алтайском крае из магазинов изымают колбасу с вирусом свиной чумы
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Для человека это заболевание не опасно, но заразившиеся им свиньи сразу подписывают смертный приговор. В целях предотвращения вспышки заболевания продукцию уничтожат
В Алтайском крае и Республике Алтай изымают с полок магазинов колбасные изделия, которые могут содержать ДНК африканской чумы свиней (АЧС), сообщили ” Банкфаксу ” в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Речь идет о продукции “Стародворские колбасы”, произведенной 25 августа, и “Владимирский стандарт” от 22 августа. Оба предприятия находятся во Владимирской области. В продуктах обнаружилась ДНК вируса АЧС.
“На сегодняшний день уже практически все изъяли“, – рассказали в ведомстве.
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Изъятую продукцию уничтожат. В случае обнаружения продукции с указанной датой выработки необходимо немедленно изолировать продукт в холодильную камеру и сообщить об этом в Россельхознадзор.
Отметим, что для здоровья человека вирус АЧС не представляет опасности. Это опасно только в экономическом плане, поскольку зараженные им животные подлежат уничтожению, иного способа борьбы с заболеванием нет.
“Если, к примеру, остатки колбасы с ДНК вируса будут выброшены на помойку и свинья съест ее, вероятность распространения вирус АЧС есть очень высокая“, – объяснили в Россельхознадзоре.
Ранее сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз подозрительной мороженой говядины на территорию Алтайского края.