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В Алтайском крае коронавирусом переболело 30 процентов населения - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Алтайском крае коронавирусом переболело 30 процентов населения

ГОРНЯК2201 mins

Фото: pixabay.com

Наиболее уязвимым категориям граждан, особенно людям старшего поколения, специалисты советуют прививаться сразу от нескольких инфекций

По официальным данным 30% жителей Алтайского края переболели коронавирусом за весь период. Об это в ходе интернет-форума на сайте АКЗС сообщил председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.

По его словам, это только зарегистрированные случаи. Реально заболевание коснулось около половины населения региона. При этом прививки сделала более 1,6 млн человек, повторно привились – более 515 тысяч.

21 августа, 16:06 В Алтайском крае ожидают подъем заболеваемости ковидом

В текущем году в регионе специалисты ожидают сезонный подъем заболеваемости не только ОРВИ, но и коронавирусной инфекцией

Сейчас идет рост заболеваемости, поэтому те, кто относятся к категории риска или у кого по результатам исследования напряженности иммунитета нет защиты – это прямые категории к вакцинации по ковиду. Лучше, если эта она будет совмещена с вакцинацией по гриппу и пневмококку, особенно для людей старшего возраста“, – сказал Владимир Лещенко.

Он также уверил, что вакцины, которые сейчас находятся в продаже, сертифицированы. Это предполагает их эффективность.

Напомним, ранее “Толк” сообщал о появлении нового штамма коронавируса – пирола. Он имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона и является более заразным, чем его предшественники.

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