В Алтайском крае на трассе заметили очередного “Хатико”
Фото: Инцидент Барнаул
Автомобилисты рассказали, что собака уже длительное время сидит в поле и никуда не уходит. При этом она держится подальше от людей
Жители Алтайского края заметили одинокую собаку на трассе Барнаул – Алейск, сообщает “Инцидент Барнаул” .
По словам очевидцев, немецкая овчарка обосновалось в полях в районе поселков “Колпаково” и “Победим”.
“В субботу ехали в Алейск, сегодня в Барнаул. Сидит, никуда не уходит. Когда останавливаются машины, убегает. С нами еще ребята остановились, говорят, она уже месяц тут сидит“, – говорят очевидцы.
Люди опасаются, что с наступлением холодов животное может погибнуть.
Ранее жители Барнаула заметили бродячую собаку на Михайловском кладбище, которая тоже не сдвигалась с места около могилы .
горняк
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