В Алтайском крае на трассе заметили очередного “Хатико”

Фото: Инцидент Барнаул

Автомобилисты рассказали, что собака уже длительное время сидит в поле и никуда не уходит. При этом она держится подальше от людей

Жители Алтайского края заметили одинокую собаку на трассе Барнаул – Алейск, сообщает “Инцидент Барнаул” .

По словам очевидцев, немецкая овчарка обосновалось в полях в районе поселков “Колпаково” и “Победим”.

“В субботу ехали в Алейск, сегодня в Барнаул. Сидит, никуда не уходит. Когда останавливаются машины, убегает. С нами еще ребята остановились, говорят, она уже месяц тут сидит“, – говорят очевидцы.

Люди опасаются, что с наступлением холодов животное может погибнуть.

Ранее жители Барнаула заметили бродячую собаку на Михайловском кладбище, которая тоже не сдвигалась с места около могилы .

горняк



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