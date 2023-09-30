30.09.2023

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В Алтайском крае наблюдается дефицит вакцины от гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Наши читатели жалуются на отказы ставить прививки от гриппа по причине отсутствия вакцины в поликлиниках. А между тем задачу создать иммунную «прослойку» никто не отменял. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала «Алтайской правде», как обстоят дела с вакцинами и во всех ли учреждениях можно поставить прививку.

По словам специалиста, на сегодняшний день поступило только 40% от заявленного объема вакцины. Это чуть более 500 тыс. доз. С августа привиты 445 тыс. человек.

– Уже израсходовано около 80% доз. Что касается детской вакцины, то израсходовано чуть меньше, около 70%. Вакцину для взрослого населения мы ожидаем к 10 октября. Это плановая поставка Министерства здравоохранения РФ, – объяснила Ирина Переладова. – Люди озаботились своим здоровьем, поэтому нынче мы наблюдаем активность наших жителей, желающих поставить заслон гриппу.

Ирина Переладова отметила, что в районах края точно такой же дефицит. Но бывает, что в каком-то медучреждении осталась вакцина, и тогда районы делят ее между собой. Специалисты ведут ежедневный мониторинг ситуации. Она на контроле Министерства здравоохранения Алтайского края.

– Активно прививаются люди старше шестидесяти лет, имеющие хронические заболевания. Больше 280 беременных привиты, – уточнила Ирина Переладова.

Она напомнила, что перед прививкой человека осматривает врач или фельдшер. Прививка ставится, если человек не болеет простудой и не имеет болезней, находящихся в стадии обострения.

– Сейчас нам нужно создать иммунную «прослойку», чтобы не было активной передачи вирусов. До 1 ноября наша задача – привить более 60% населения Алтайского края, чтобы избежать проблем с гриппом, – подчеркнула эпидемиолог.

Виктор Томенко побывал в поликлинике №2 города Барнаула и поручил провести ее ремонт

АНДРОНОВА Наталья

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