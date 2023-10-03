В Алтайском крае опубликовали график выездов мобильных комплексов в октябре

Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики опубликовал график выездов мобильных комплексов в октябре.

Так, жители муниципальных образований смогут сделать флюорографию и маммографию под контролем барнаульских рентгенлаборантов.

График выездов флюорографии:

2–4 октября – Заринский район;

5–6 октября – Тюменцевский район;

9–13 октября – Тальменский район;

16–20 октября – Первомайский район;

23–27 октября – Троицкий и Калманский районы.

График выездов маммографии:

2–4 октября – Заринский район;

4–6 октября – Рубцовский район;

9–11 октября – Родинский район;

9–13 октября – Тальменский район;

12–14 октября – Волчихинский район;

16–20 октября – Усть-Калманский и Первомайский районы;

23–27 октября – Троицкий, Калманский и Советский районы.

В учреждении подчеркивают, что в связи с непредвиденными погодными или техническими условиями даты могут быть скорректированы.

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