В Алтайском крае опубликовали график выездов мобильных комплексов в октябре
Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики опубликовал график выездов мобильных комплексов в октябре.
Так, жители муниципальных образований смогут сделать флюорографию и маммографию под контролем барнаульских рентгенлаборантов.
График выездов флюорографии:
График выездов маммографии:
В учреждении подчеркивают, что в связи с непредвиденными погодными или техническими условиями даты могут быть скорректированы.
Жители Алтайского края смогут задать вопросы по профилактики ОРВИ и гриппа