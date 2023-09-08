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В Алтайском крае открыли новую поликлинику стоимостью 290 миллионов рублей

ГОРНЯК2201 mins

В Алтайском районе состоялось торжественное открытие новой поликлиники Алтайской центральной районной больницы. В церемонии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко , заместитель Председателя Правительства региона Игорь Степаненко , министр здравоохранения края Дмитрий Попов , глава Алтайского района Виктор Тырышкин .

Как отмечают в  Министерстве здравоохранения края , старое здание поликлиники, построенное в 1927 году, состояло из разных частей – кирпичной, деревянной и шлаколитой, что неприемлемо для современного оборудования и санитарных условий оказания медицинской помощи.

Новое здание кирпичное, двухэтажное, площадь учреждения – 4368 квадратных метров. В нем расположены поликлиника для взрослых на 150 посещений, детская консультация на 60 посещений и женская консультация на 40 посещений. В клинике оборудованы кабинеты узких специалистов : отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, уролога, стоматологические кабинеты и отделение функциональной диагностики.

Поликлиника возведена за счет средств краевого бюджета, на эти цели выделено 290 миллионов рублей , в том числе 60 миллионов направлено на закупку нового оборудования – цифрового флюорографа, УЗИ-аппарата экспертного класса, стоматологических итальянских стоек, оборудования для современной клинико-диагностической лаборатории и баклаборатории. Подготовлен кабинет маммографии, оборудование для него поступит в следующем году.

По данным ведомства, Алтайская центральная районная больница обслуживает более 26 тысяч человек . В поликлинике ведут прием три терапевта, четыре педиатра, хирург, фтизиатр, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, эндокринолог, акушер-гинеколог, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории, врач-бактериолог, врач функциональной диагностики.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

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