В Алтайском крае открылись два важных медицинских объекта

На этой неделе в Алтайском крае заработали сразу два важных медицинских объекта, которые сделают медпомощь доступнее для жителей сельских территорий. Они открылись в Волчихинском и Павловском районах.

В селе Колыванское Павловского района распахнула свои двери новая амбулатория. Здание почти 400 метров возвели за несколько месяцев. Амбулатория будет обслуживать жителей поселка Молодежного, сел Колыванское и Арбузовка. В общей сложности здесь проживает 1559 человек. На строительство из федерального и краевого бюджетов выделено 42 млн. руб.

В Волчихинском районе завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники. Здание полностью обновилось, в том числе заменили все сети отопления, водопровода и канализации, напольное покрытие. Появились новые кабинеты для приема, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ремонт общей стоимостью 45,6 млн руб. проводился в рамках проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, из краевого бюджета были направлены средства на оборудование и мебелью.

Как отметил в своем телеграмм-канале губернатор Виктор Томенко, чуть меньше половины жителей Алтайского края живут в селах. Это очень высокий показатель по сравнению со другими регионами России.

«Поэтому мы с особым вниманием относимся к небольшим населенным пунктам. Повышать там уровень жизни — это смысл Алтайского сельского стандарта, который мы внедряем повсеместно, используя для этого как краевые ресурсы, так и федеральные», – подчеркнул глава региона.

В Алтайском крае снижается заболеваемость ОРВИ

>

новости Локтевский



Источник