В Алтайском крае открыты 2 медицинских объекта – в Волчихинском и Павловском районах

На этой неделе в Алтайском крае завершили сразу два важных проекта, которые позволят сделать медпомощь доступнее для жителей сельских территорий нашего края. Об этом пишет в своем телеграмм-канале Губернатор Виктор Томенко.

В селе Колыванское Павловского района открылась новая амбулатория. Здание модульного типа площадью почти 400 метров построено за несколько месяцев. Здесь размещены детское и взрослое отделение, кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, процедурный, прививочный, акушерский, смотровой кабинеты, дневной стационар. Амбулатория будет обслуживать население трех населенных пунктов: с.Колыванское, п. Молодежный, с. Арбузовка, общее количество жителей которых составляет 1559 человек. На строительство амбулатории из федерального и краевого бюджетов выделено 42 млн. руб.

В Волчихинском районе завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники. Здание обновилось полностью, в том числе проведена замена всех сетей отопления, водопровода, канализации. Заменили покрытие на полу, обновили освещение. Появились новые кабинеты для приема населения: кабинет медицинской профилактики, кабинет неотложной медицинской помощи с процедурной; фильтр-бокс с отдельным входом. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: специальная санитарная комната, помещение для оказания доврачебной помощи, кнопка вызова, пандусы с комфортным углом подъема. Ремонт общей стоимостью 45,6 млн. руб. проводился в рамках проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Помимо этого из краевого бюджета были направлены средства на оснащение оборудованием и мебелью.

«Чуть меньше половины наших земляков живут в сёлах. Это очень высокий показатель по сравнению со многими другими регионами России. Поэтому мы с особым вниманием относимся к небольшим населенным пунктам. Повышать там уровень жизни — это смысл Алтайского сельского стандарта, который мы внедряем повсеместно, используя для этого как краевые ресурсы, так и федеральные», – подчеркнул Виктор Петрович.

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