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Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

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В селе Троицкое собираются ремонтировать школу искусств. На эти цели выделено более 40 млн рублей, сообщает «Катунь 24».

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

Пианино.

В школе искусств планируют заменить деревянные полы, окна, все коммуникационные системы, фасад, отмостку и ряд других элементов строения.

Завершение ремонта планируется на ноябрь 2024 года.

В школе искусств Троицкого района трудится 16 преподавателей. Музыкальное, хореографическое, художественное и театральное мастерство в стенах школы постигает 250 учеников.

Ранее сообщалось, что в России появится государственная система оценки качества образования.

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Взято отсюда
17.03.2024

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