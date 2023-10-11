12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
В Барнауле планируют открыть новую промзону
Общество
На Алтае открылся первый в Сибири центр превентивной медицины
Образование
Наставники «Лётной школы» Алтайского ГАУ научили сотрудников компании «НТЦ Галэкс» секретам проведения десикации с помощью агродрона
Здоровье
В Алтайском крае продолжается выездная работа узких специалистов
Здоровье
В Староалейской ЦРБ стала доступнее стоматологическая помощь
Здоровье
Резкое похолодание с дождями надвигается на Алтайский край

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1640 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование210 Новости
Общество427 Новости
Объявления80 Новости
Политика358 Новости
Спорт251 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае появятся помощники фельдшеров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В 15 медорганизациях Алтайского края, где есть неукомплектованные ФАПы, появятся помощники фельдшера.

Об этом рассказал врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе интернет-форума. Решение о реализации пилотного проекта «Помощник фельдшера» было принято в рамках обмена лучшими практиками с другими регионами. Примером стала Оренбургская область, где проект получил только положительные отзывы и благодарность в адрес новых медработников.

С начала октября уже началась подготовка специалистов по программе профессионального обучения на базе Барнаульского базового медицинского колледжа, которая продлится до декабря. Сейчас они изучают теорию, а после приступят к практике в медорганизациях под руководством опытных наставников.

Новые сотрудники будут оказывать первую помощь, медицинские услуги по уходу за пациентами, формировать здоровый образ жизни и наблюдать за состоянием здоровья сельчан.

Как подчеркнул Дмитрий Попов, это будут полноценные специалисты, их включат в штат на должность «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», создадут рабочее место.

В Алтайском крае появился первый мобильный стоматологический комплекс

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости