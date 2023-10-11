В Алтайском крае появятся помощники фельдшеров

В 15 медорганизациях Алтайского края, где есть неукомплектованные ФАПы, появятся помощники фельдшера.

Об этом рассказал врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе интернет-форума. Решение о реализации пилотного проекта «Помощник фельдшера» было принято в рамках обмена лучшими практиками с другими регионами. Примером стала Оренбургская область, где проект получил только положительные отзывы и благодарность в адрес новых медработников.

С начала октября уже началась подготовка специалистов по программе профессионального обучения на базе Барнаульского базового медицинского колледжа, которая продлится до декабря. Сейчас они изучают теорию, а после приступят к практике в медорганизациях под руководством опытных наставников.

Новые сотрудники будут оказывать первую помощь, медицинские услуги по уходу за пациентами, формировать здоровый образ жизни и наблюдать за состоянием здоровья сельчан.

Как подчеркнул Дмитрий Попов, это будут полноценные специалисты, их включат в штат на должность «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», создадут рабочее место.

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Горняк22



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