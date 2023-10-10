В Алтайском крае появился первый мобильный стоматологический комплекс

Алтайский край приобрел первый для региона мобильный стоматологический комплекс. Машину поставили на баланс Краевой детской стоматологической поликлиники.

Стоимость техники составила 29,5 млн рублей. Помимо стоматологического оборудования в составе комплекса есть рентгеновский аппарат и диагностическое оборудование широкого спектра.

«Поезда здоровья», благодаря которым жители отдаленных населенных пунктов могут получать качественную медицинскую помощь, показали свою эффективность. Теперь, выезжая в любой муниципалитет, наши врачи смогут оказывать детям стоматологическую помощь», – прокомментировал покупку губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

До конца октября комплекс подготовят к работе, а уже в ноябре специалисты отправят на первые выезды, заверил глава региона.

В Алтайском крае опубликовали график выездов мобильных комплексов в октябре

горняк



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