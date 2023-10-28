В Алтайском крае потратили 300 млн рублей на приобретение медицинского оборудования

С начала 2023 года на покупку нового медицинского оборудования в Алтайском крае потратили около 300 млн рублей.

В частности, обновилась материальная база Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. В конце 2022 года в учреждение поступило два операционных стола, их разместили в операционных первого хирургического и гинекологического отделений.

В этом году в первом, втором хирургических и гинекологических отделениях установили три операционных светильника, а в операционных второго хирургического отделения и отделения тяжелой сочетанной травмы заменили два операционных стола.

Светильники дают свет необходимой яркости и хорошо освещают операционное поле. Новый универсальный стол, который пришел на смену давно устаревшему, очень функционален и обладает расширенным набором регулировок.

«Для нас это хорошее подспорье. Мы получили оборудование, которое помогает комфортно работать хирургам, гинекологам и травматологам больницы. На одном операционном столе может проходить до 10 операций в сутки», – рассказала заведующая операционным блоком Ирина Комлик.

Главный врач больницы Андрей Макин отмечает, что в перспективе, после постройки четвертого отделения приемно-диагностического корпуса больницы, в одном месте будут располагаться диагностическая база, операционные, реанимационное отделение. А переоборудование является частью этого большого процесса.

В Алтайском крае открылись два важных медицинских объекта

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Горняк22



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