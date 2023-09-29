В Алтайском крае продолжается проект «Здоровое сердце ребенка»

В Алтайском крае продолжается реализация проекта «Здоровое сердце ребенка», который в регионе действует с 2018 года в рамках межведомственного взаимодействия систем здравоохранения и образования. Его цель – совершенствование системы скрининга ведущих сердечно-сосудистых заболеваний, а также предупреждение и раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

С 26 по 28 сентября в преддверии Дня здорового сердца мобильная бригада Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводит обследование детей в городе Камень-на-Оби. Всего планируют обследовать порядка 270 учащихся гимназии в возрасте 12 лет. Школьникам проведут комплекс лабораторных исследований, в том числе измерения на кардиовизоре и пульсоксиметре, биоимпедансометрию и электрокардиограмму. Эти исследования позволят оценить состав тела ребенка – количество мышечной и жировой массы, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма. По результатам обследования врачи-педиатры проведут с каждым школьником беседу о профилактике возможных заболеваний. Информацию о выявленной патологии в состоянии здоровья детей врачи передадут в детские поликлиники по месту жительства. Профилактическое обследование проводится с согласия родителей.

Напомним, что профилактика заболеваний, в том числе среди детей и подростков, является важной частью национального проекта «Здравоохранение». В текущем году было осмотрено 10642 ребенка из 4 городов (Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск) и 6 районов края (Бийский, Косихинский, Павловский, Ребрихинский, Советский, Тальменский). Почти у 30% детей выявлены отклонения по ЭКГ, у 96% установлены факторы риска.

Источник