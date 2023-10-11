12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
В Барнауле планируют открыть новую промзону
Общество
На Алтае открылся первый в Сибири центр превентивной медицины
Образование
Наставники «Лётной школы» Алтайского ГАУ научили сотрудников компании «НТЦ Галэкс» секретам проведения десикации с помощью агродрона
Здоровье
В Алтайском крае продолжается выездная работа узких специалистов
Здоровье
В Староалейской ЦРБ стала доступнее стоматологическая помощь
Здоровье
Резкое похолодание с дождями надвигается на Алтайский край

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1640 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование210 Новости
Общество427 Новости
Объявления80 Новости
Политика358 Новости
Спорт251 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае продолжается выездная работа узких специалистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Акушеры-гинекологи Городской больницы №2 г. Бийска проводят профосмотры на предприятиях наукограда. Специалисты уже посетили такие крупные организации как «Сибприбормаш», «Бийский олеумный завод», «СГК», руководство которых крайне заинтересовано в том, чтобы их сотрудники были здоровы.

«На одном из предприятий профосмотр прошли 124 женщины, и у каждой шестой выявлены различные патологии. В том числе это доброкачественные и злокачественные образования. Четыре женщины получили направления на плановую операцию», – рассказала заведующая женской консультацией ГБ №2 г. Бийска Наталия Суворова.

Вместе с тем своевременное прохождение медицинского осмотра нельзя недооценивать. Он позволяет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и принять меры для лечения и профилактики. Однако не все женщины находят время на врача-гинеколога. Формат выездной работы позволят сделать это без отрыва от производства. Отметим, что данный вид оказания медицинской помощи является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» и находится на личном контроле Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости