В Алтайском крае продолжается выездная работа узких специалистов

Акушеры-гинекологи Городской больницы №2 г. Бийска проводят профосмотры на предприятиях наукограда. Специалисты уже посетили такие крупные организации как «Сибприбормаш», «Бийский олеумный завод», «СГК», руководство которых крайне заинтересовано в том, чтобы их сотрудники были здоровы.

«На одном из предприятий профосмотр прошли 124 женщины, и у каждой шестой выявлены различные патологии. В том числе это доброкачественные и злокачественные образования. Четыре женщины получили направления на плановую операцию», – рассказала заведующая женской консультацией ГБ №2 г. Бийска Наталия Суворова.

Вместе с тем своевременное прохождение медицинского осмотра нельзя недооценивать. Он позволяет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и принять меры для лечения и профилактики. Однако не все женщины находят время на врача-гинеколога. Формат выездной работы позволят сделать это без отрыва от производства. Отметим, что данный вид оказания медицинской помощи является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» и находится на личном контроле Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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