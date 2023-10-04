В Алтайском крае пройдут консультации для ветеранов системы здравоохранения

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн проведет консультативный прием ветеранов системы здравоохранения.

Осмотры пройдут с 10 по 13 октября, а также 17, 19, 20, 24, 25 числа. Начало приема – 12:30.

Предварительная запись ведется по телефону 8 (3852) 566–379. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис, результат предыдущих обследований.

Также в госпитале проводится запись на амбулаторный этап медицинской реабилитации с заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата (остеохондроза).

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